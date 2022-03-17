القصف الأوكراني يحرم سكان دونيتسك من المياه

دونيتسك- سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن سكانها بلا مياه جراء القصف الأوكراني الذي أسفر عن قطع الكهرباء عن محطة ضخ المياه.

وقالت سلطات الجمهورية في بيان نقلته وكالة نوفوستي اليوم “سكان دونيتسك محرومون من إمدادات المياه ونتيجة للقصف من قبل المسلحين الأوكرانيين انقطع التيار الكهربائي عن محطة فيرخنيكالميوسكايا لضخ المياه وتضرر خط الجهد العالي الواصل إليها” مشيرة إلى أنه يتم العمل على إصلاح الأضرار .

وفي شباط الماضي تم تخفيض إمدادات المياه إلى بعض مناطق دونيتسك بنسبة 20 إلى 25 بالمئة بسبب قصف محطة التنقية في دونيتسك وتم توفير المياه للسكان من محطة فيرخنيكالميوسكايا.

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