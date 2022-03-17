SCS-NET

القصف الأوكراني يحرم سكان دونيتسك من المياه

2022-03-17

دونيتسك- سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن سكانها بلا مياه جراء القصف الأوكراني الذي أسفر عن قطع الكهرباء عن محطة ضخ المياه.

وقالت سلطات الجمهورية في بيان نقلته وكالة نوفوستي اليوم “سكان دونيتسك محرومون من إمدادات المياه ونتيجة للقصف من قبل المسلحين الأوكرانيين انقطع التيار الكهربائي عن محطة فيرخنيكالميوسكايا لضخ المياه وتضرر خط الجهد العالي الواصل إليها” مشيرة إلى أنه يتم العمل على إصلاح الأضرار .

وفي شباط الماضي تم تخفيض إمدادات المياه إلى بعض مناطق دونيتسك بنسبة 20 إلى 25 بالمئة بسبب قصف محطة التنقية في دونيتسك وتم توفير المياه للسكان من محطة فيرخنيكالميوسكايا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

دونيتسك ولوغانسك: أكثر من 20 قتيل ومصاب جراء القصف الأوكراني

دونيتسك ولوغانسك-سانا أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار أنها …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved