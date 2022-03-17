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روبليف يتجاوز هوركاتش ويصعد لربع نهائي إنديان ويلز للتنس

2022-03-17

واشنطن-سانا

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس إحدى بطولات الألف نقطة للماسترز وذلك بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش.

واحتاج الروسي المصنف سابعا عالمياً إلى ساعة واحدة و40 دقيقة للفوز على هوركاتش بواقع 7-6 و6-4.

وسيلعب روبليف في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف المتأهل على حساب الأمريكي جون إيزنر.

يشار إلى أن روبليف كان قد بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من بطولة إنديان ويلز.

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