موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف أن محافظي المدن الأوكرانية يتاجرون بالمساعدات الإنسانية الدولية لبلادهم مشيراً إلى أن المساعدات الروسية هي وحدها التي تبقي محتاجيها على قيد الحياة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميزينتسيف قوله إن محافظي المدن الأوكرانية يبيعون المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية ولا سيما الصليب الأحمر الدولي وإن هذه المتاجرات سجلت في مدن جيتومير وإيفانو فرانكوفسك وفينيتسا وروفنو ولوتسك ودوبنو وفلاديمير فولينسكي ولفوف.

ولفت ميزينتسيف إلى أن الجانب الروسي يهيئ الأراضي المحررة في جميع الظروف اللازمة لكي يحصل جميع الراغبين على المساعدات الإنسانية لافتاً إلى أن الأوكرانيين الذين تم نسيانهم وخيانتهم من قبل حكومتهم تظل المساعدة الإنسانية الروسية السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة في هذه الظروف الكارثية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن العسكريين الروس قاموا بنقل وتسليم أكثر من 40 طناً من المساعدات الإنسانية إلى منطقة بمقاطعة كييف في أوكرانيا.

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