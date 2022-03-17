عبد اللهيان: مستعدون لاتفاق نهائي في فيينا إذا تم الالتزام بخطوطنا الحمراء

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على استعداد بلاده للاتفاق النهائي في محادثات فيينا في حال تم الالتزام بجميع خطوط إيران الحمراء.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس: “إن ما يمكنه حسم الوصول إلى اتفاق جيد ومستدام هو أن تتصرف أميركا بواقعية ولا تطرح مطالب جديدة وخاطئة” مشيراً إلى أن بلاده أقرب إلى نقطة النهاية للاتفاق أكثر من أي وقت مضى شرط أن يتم احترام جميع خطوطنا الحمراء.

ورحب عبد اللهيان بسداد بريطانيا لديونها المستحقة عليها لأكثر من أربعة عقود كحق للشعب الإيراني معرباً عن أمله في أن تمهد إجراءات بناء الثقة الطريق لتنمية العلاقات الثنائية بين طهران ولندن.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية داعية إلى تطويرها.

وكان عبد اللهيان أكد في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصينى (وانغ يى) إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد وراسخ ومستدام بدعم من جميع أطراف المحادثات في فيينا إذا تصرف الجانب الأميركي بواقعية.

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