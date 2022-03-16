انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق

واشنطن-سانا

هبطت أسعار النفط للمرة الخامسة في ست جلسات اليوم في رد فعل للمتعاملين على آمال بتقدم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت رويترز أن خام القياس العالمي مزيج برنت تم تداوله في نطاق ستة دولارات بين 97.55 دولاراً و103.70 دولارات قبل أن يسجل عند التسوية 98.02 دولاراً منخفضاً 1.89 دولار أو 1.9 بالمئة.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضة 1.40 دولار أو 105 بالمئة عند 95.04 دولاراً للبرميل.

وسجل برنت مكاسب بلغت 28 بالمئة في ستة أيام ثم هبط 24 بالمئة على مدار الجلسات الست السابقة بما فيها جلسة اليوم وسجلت الأسعار أعلى مستوى في 14 عاماً في السابع من آذار قبل أن تتراجع.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة بلغت 4.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع انخفاضها.