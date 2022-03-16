قصائد وطنية ووجدانية وإنسانية في مهرجان الشعر بالحسكة

الحسكة-سانا

تبارى شعراء من محافظة الحسكة في إلقاء قصائد متنوعة ما بين التفعيلة والشطرين والمواضيع الوطنية والإنسانية والاجتماعية ومفرزات الحرب والاغتراب في المهرجان الذي استضافه مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة.

وحول المهرجان الذي أقامه فرع اتحاد الكتاب العرب ومديرية الثقافة بمناسبة يوم الشعر العالمي رأى ابراهيم خلف رئيس فرع اتحاد الكتاب في تصريح لمراسل سانا أن المشاركة الواسعة في المهرجان رسالة مضمونها أن الثقافة والكلمة سلاح يواجه الظروف الصعبة التي نتجت عن الحرب بحق الشعب السوري وتاريخه الحضاري مع الدعوة للمحبة والأمل بأن القادم أفضل وأننا سنخرج منتصرين.

بدوره أشار مدير الثقافة عبد الرحمن السيد إلى حالة التشاركية مع اتحاد الكتاب لإقامة هذا المهرجان بمشاركة مجموعة من الشعراء تنتمي لعدة أجيال ومن أعضاء اتحاد الكتاب ومن خارجه بهدف تنويع النشاط الثقافي وتفعيل دور التشارك الفعلي مع المنظمات والفعاليات الثقافية والمجتمعية.

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