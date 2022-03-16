الصحة العالمية: ارتفاع إصابات فيروس كورونا مجدداً

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم ارتفاع إصابات فيروس كورونا الجديدة.

ونقلت رويترز عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي إنه “من المتوقع حدوث زيادات مفاجئة بالإصابات وخاصة في المناطق التي تم فيها رفع إجراءات منع انتقال العدوى” مشيراً إلى “وجود مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان وأنه مر على انتشار فيروس كورونا أكثر من عامين إلا انه لا يزال في انتشار وتحور مستمر”.

وأوضحت المنظمة أن الإصابات الجديدة قفزت بنسبة 8 بالمئة على مستوى العالم الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

بدورها قالت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة ماريا فان كيركوف إن “مجموعة من العوامل تسببت في الزيادات بما في ذلك متحور أوميكرون شديد الانتقال ورفع تدابير الصحة العامة والاجتماعية” معربة عن “تفهم المنظمة إلى أن العالم بحاجة إلى الانتقال من فيروس كورونا لكن هذا الفيروس ينتشر بكفاءة عالية بين الأشخاص”.

وحصد فيروس كورونا حياة أكثر من ستة ملايين شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.