بيسكوف: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون لتثبيت التفاهمات

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون لتثبيت التفاهمات لا من أجل المناقشات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف تعليقه على تصريح الوفد الأوكراني إلى المفاوضات حول أن كييف تحضر الوثائق لمفاوضات مباشرة محتملة بين الرئيسين إن “المفاوضات بحد ذاتها عملية تحضيرية ويمكن للرئيسين بل من واجبهما أن يلتقيا لتثبيت الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها وليس من أجل المناقشات”.

وكانت اختتمت في العاصمة البيلاروسية مينسك في السابع من الشهر الجاري الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وسط عدم تحقيق توقعات موسكو من هذه الجولة.