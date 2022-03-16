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السفير الروسي بلندن: قطع العلاقات بين موسكو ولندن غير وارد حالياً

2022-03-16

لندن-سانا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ولندن غير وارد في الوقت الحالي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كيلين قوله خلال رده على سؤال حول احتمال قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا “إن الوقت الآن ليس مناسبا لطرح سؤال بهذه الطريقة” مشيراً إلى أن وجود السفارة الروسية في المملكة المتحدة ضروري تماماً كوجود سفارة المملكة المتحدة في روسيا.

ولفت كيلين إلى أن بلاده ليست في حالة حرب مع لندن وليست لديها نزاعات إقليمية ولا يوجد معها خلافات حادة لدرجة الوصول إلى النزاعات.

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