روسيا تطالب منظمة الأمن والتعاون بالرد على دعوة أوكرانيا لإبادة الروس

موسكو-سانا

طالبت روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالرد على دعوة كييف لإبادة الروس.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن نائب مندوب روسيا لدى المنظمة مكسيم بوياكيفيتش قوله إن “مبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها المنظمة لا تزال سارية ولذلك نطالب بالرد على دعوات كييف” مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “لا ينبغي للمرء أن يتوقع إدانة هذه العبارات التجديفية من الدول الغربية حيث تدار حملة غير مسبوقة لتشويه صورة الروس وكل ما يتعلق بروسيا”.

ويأتي ذلك بعد أن تلا مذيع إحدى القنوات التلفزيونية الأوكرانية خلال مناقشة العملية الروسية دعوة المجرم النازي أدولف أيخمان لقتل الأطفال والإبادة الجماعية للروس عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية.

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