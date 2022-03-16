علماء روس يبتكرون طاهياً آليا لرواد الفضاء

موسكو-سانا

ابتكر علماء في جامعة روسية طاهيا آليا من شأنه طبخ الطعام لرواد الفضاء أوتوماتيكيا.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب الصحفي لجامعة كوروليوف بمدينة سامارا الروسية قوله في بيان إن “الطاهي الآلي سيساعد على تنويع قائمة الطعام وفقا لمشتهيات شخصية لكل رائد فضاء” مشيرا إلى أن الجهاز الآلي المبتكر عبارة عن طابعة ثلاثية الأبعاد تستطيع العمل في ظروف انعدام الوزن.

وحسب الجامعة فإن مخزون الطعام على متن المحطة الفضائية الدولية عبارة في الوقت الراهن عن مجموعات ذات معيار معين من الأطباق المجففة أو المجمدة تشبه الحساء والحبوب الفورية التي تحتاج إلى إضافة الماء الساخن إليها قبل تناول الطعام أما الآلة الجديدة فإنها قادرة على إعداد السلطات والفطائر ومختلف منتجات المعكرونة والشوكولاته والبسكويت والحلويات وكذلك وجبات النظام الغذائي بكمية محددة من السعرات الحرارية وتركيب معين من مختلف الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وتعمل الطابعة ثلاثية الأبعاد على مزج المكونات بنسب محددة أوتوماتيكيا وضبط درجة حرارة خليط المنتج وقشر الخضار والفواكه وتقطيع الأطعمة الصلبة وسيتم تزويدها بثلاجة لحفظ المواد الغذائية.

وقال المدير العلمي لمختبر أنظمة وأجهزة التحليل بجامعة سمارا سيرغي بورمينسكي: إن تكنولوجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لها مستقبل كبير ليس في مجال الفضاء فحسب بل وفي مجالات كثيرة أخرى مثل قطاع المقاهي والمطاعم وصناعة المواد الغذائية وغيرها.