بوتين وباشينيان يبحثان سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول قره باغ

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول تسوية النزاع في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان للكرملين اليوم إن “بوتين وباشينيان بحثا سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي بما في ذلك المسائل المتعلقة بالالتزام بنظام وقف إطلاق النار واستعادة الصلات اللوجستية والنقل في جنوب منطقة القوقاز” مضيفاً إنه “جرى التأكيد على السعي المشترك لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وأرمينيا”.

وأشار البيان إلى أن “باشينيان أطلع بوتين على الاتصالات الأخيرة الرامية إلى تطبيع علاقات أرمينيا مع أذربيجان وتركيا”.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني 2020 اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ نص على وقف إطلاق النار بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في حدود مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس.

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