حفل استقبال في جامعة دمشق بمناسبة عيد المعلم

دمشق-سانا

أقام فرع نقابة المعلمين لجامعة دمشق اليوم حفل استقبال بمناسبة عيد المعلم العربي في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بالجامعة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم ثمن في كلمة له دور المعلم في نقل العلوم والمعارف والقيم الأخلاقية إلى الطلبة ليسهم كل من موقعه في خدمة الوطن وإعماره مبيناً أن الجامعات والمدارس استطاعت رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها الحرب الإرهابية الاستمرار بالعملية التعليمية وتحسين وتطوير واقعها.

بدوره أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان دور أساتذة الجامعة في الحفاظ على مستواها وموقعها بين جامعات المنطقة.

ووجه كل من الدكتور محمد صالح الأيوبي رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة دمشق ونقيب معلمي سورية وحيد الزعل رسالة محبة وتقدير للمعلمين والأساتذة على امتداد ساحة الوطن مؤكدين أنهم مثال وقدوة في الصمود بوجه كل الظروف الصعبة وتحديات الحرب.

الدكتورة صديقة طربيه رئيسة مكتب التعليم العالي في نقابة المعلمين بينت أن المعلم حارب الجهل والتخلف كما حارب بواسل الجيش الإرهاب مؤكدة أن سورية صمدت بشعبها وجيشها الباسل وبمعلميها في المدارس والجامعات.

حضرت حفل الاستقبال فعاليات رسمية وأكاديمية.

هيلانه الهندي

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