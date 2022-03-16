بكين: الولايات المتحدة مستمرة في البلطجة والترهيب وعصا العقوبات لن تنفع

بكين-سانا

أكدت الصين أن استخدام عصا العقوبات خلال السعي للحصول على دعم الصين وتعاونها لن ينجح ببساطة مطالبة الولايات المتحدة بعدم تقويض الحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل من الأشكال.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن “بساكي قالت إن الصين ستواجه عواقب وخيمة إذا دعمت روسيا” كما قالت إن “الصين وروسيا لا تمثلان سوى 15 إلى 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي وأن دول مجموعة السبع تشكل أكثر من 50 بالمئة وأن هناك مجموعة من الأدوات تحت تصرف بلادها بالتنسيق مع شركائهم الأوروبيين إذا اضطر الأمر لاستخدامها”.

ووصف تشاو تلك التصريحات بأنها تعكس البلطجة والترهيب المستترين وتفضح عقلية المحصل الصفري المتأصلة للحرب الباردة كما أنها تمثل نتاجاً آخر لفلسفة الولايات المتحدة في فعل الأشياء من موقع القوة.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية قال لي جيان إن “الصين تصدر حكمها بشكل مستقل وتشرح اقتراحاتها بطريقة موضوعية وعادلة” مؤكداً أن بلاده دعت إلى الحوار والعمل على تهدئة الموقف وطرح مبادرة الصين لحل الأزمة الحالية.

وأشار لي جيان إلى أن أي معلومات مضللة ترفض جهود الصين وتشوه نيتها وتنشر الأكاذيب بشأنها تعد أمراً غير مسؤول وغير أخلاقي مشدداً على أن العقوبات ليست وسيلة فعالة أبدا لحل المشاكل وأن بلاده تعارض جميع أشكال العقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة المدى من قبل الولايات المتحدة وأن بكين ستدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين.

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