زلزال بقوة 7،3 درجات يضرب اليابان

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 7،3 درجات على مقياس ريختر الساحل الشمالي الشرقي لليابان دون رصد أي خسائر بشرية أو مادية بعد.

ونقلت رويترز عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن “الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا وكان على بعد 57 كيلومترا قبالة الساحل بالقرب من مركز زلزال هائل وقع قبل 11 عاما والذي تسبب بكارثة فوكوشيما النووية.

وترك الزلزال مئات الآلاف من السكان في العاصمة طوكيو دون كهرباء وتم اصدار تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وتقع اليابان في حلقة النار الواقعة في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين التي تمتد عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

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