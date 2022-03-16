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صحفي أوكراني دعا لقتل الأطفال.. ومكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه

2022-03-16

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف اليوم عن تقديم مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن صحفي أوكراني دعا إلى قتل الأطفال الروس.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن أكسيونوف قوله إن “المكافأة وقدرها 10 ملايين روبل سيتسلمها جنود الجيش الروسي والحرس الوطني وسكان أوكرانيا الذين سيحتجزون أو يعتقلون ويسلمون الصحفي الذي دعا إلى قتل الأطفال الروس” مضيفاً إنه “تم تخصيص صندوق لهذا الغرض”.

من جهتها أشارت لجنة التحقيق في روسيا إلى أن الصحفي الأوكراني نموذج للأهواء العنصرية الأوكرانية المتشبعة بها سلطات كييف التي قتلت المدنيين في دونباس على مدى ثماني سنوات.

وكان مذيع القناة 24 الأوكرانية الرسمية فخر الدين شرف مال دعا إلى إبادة الروس وقتل أطفالهم.

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