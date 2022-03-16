روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى وقف إمدادات الأسلحة لنظام كييف

موسكو-سانا

جددت روسيا اليوم دعوتها الولايات المتحدة إلى وقف إمدادات الأسلحة لنظام كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف قوله خلال محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان إنه “من الضرورة وقف دعم واشنطن للنازيين الجدد والإرهابيين في أوكرانيا وتسهيل نقل المرتزقة الأجانب إلى منطقة الصراع إضافة الى التوقف عن إمداد نظام كييف بالسلاح” مشدداً على أن ممارسات واشنطن لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.

وقامت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بتزويد سلطات كييف بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة وتحريضها على تهديد أمن روسيا.

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