الموسيقا والتراث يزينان احتفالية عيد المعلم في اللاذقية

اللاذقية-سانا

فقرات غنائية ومقطوعات موسيقية وقصائد شعرية ولوحات فلكلورية تضمنتها الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية باللاذقية بمناسبة عيد المعلم العربي.

وتنوعت الأغاني التي أداها كورال المسرح المدرسي بمشاركة 45 منشداً وعازفا بين الوطنية والطربية منها راياتك بالعالي ويا شادي الألحان ويا قصص بينما قدمت فرقة المسرح المدرسي للفنون الشعبية لوحات راقصة على أنغام أغنية تجمعوا ويا بوردين إضافة إلى فقرة غناء طربي وتراثي للمدرسين طارق الحافظ ومحمد عمران.

وأشار عمران أبو خليل مدير تربية اللاذقية في تصريح للصحفيين إلى أن الاحتفال بالمعلم يأتي لدوره الكبير في بناء الأجيال القادمة وتنشئة النفوس والعقول معتبراً أن المعلمين وبواسل الجيش العربي السوري معاً في خندق واحد لتحرير الأرض والعقول وتسليح الجيل الجديد بالعلم والمعرفة.

بدوره أوضح علي إسبر نقيب المعلمين في اللاذقية أن المعلم صاحب رسالة سامية مفعمة بالحب والتسامح والأخلاق والقيم النبيلة إضافة إلى العلم والمعرفة.

علي حسن رئيس دائرة التعليم الثانوي أكد أهمية ما تقوم به المؤسسة التربوية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها سورية واستمرارها رغم كل المعوقات في رسالة تحد وصمود بأننا قادرون على بناء وطننا بسواعد وعقول شبابنا وأيده بذلك نظير حميرة رئيس دائرة التعليم الأساسي منوهاً بالعلم الذي يعتبر سلاحاً للتغلب على ظلام الجهل والإرهاب.

ضياء مستل مدرس تربية موسيقية أشار إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم والمعلم باعتباره الطرف الرئيس في العملية التعليمية فعلى عاتقه تترتب مهمة إعداد أجيال المستقبل وتعليمهم مشدداً على ضرورة اختيار المعلم الكفء وإخضاعه لدورات تدريبية تكسبه المزيد من مهارات التعليم وتوفير راتب مناسب لحياة تليق بمكانته.

الطالبتان مريم سعيد 15 عاماً وحلا عروس 13 عاماً من المشاركات في لوحة الرقص التعبيري عبرتا عن سعادتهما بالمشاركة في الاحتفالية لتقديم عربون محبة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة وتقديراً لكل ما يقدمونه في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي والفكري والثقافي للأجيال.

رشا رسلان

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