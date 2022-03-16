الصين: الولايات المتحدة مثال للتنمر والتسلط

بكين-سانا

جددت الصين دعوتها إلى ممارسة التعددية الحقيقية في النظام الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة مؤكدة أن الولايات المتحدة مثال للدول الكبيرة التي تتنمر وتتسلط على الدول الصغيرة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات أدلى بها متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق حول روسيا إن “التصرفات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد سورية وليبيا وأفغانستان والعراق وكوبا وبنما وغرينادا ويوغوسلافيا تم الاعتراف بها عالمياً كأمثلة نموذجية للدول الكبيرة التي تتنمر على الدول الأصغر”.

وأضاف تشاو إن “العالم يحتاج الى السلام وليس إلى الحرب وهو يدعو إلى العدالة وليس للهيمنة ويتطلع إلى التعاون وليس للمواجهة” مؤكداً أن طريقة حل الأزمة الأوكرانية تكمن في وقف إطلاق النار ويلي ذلك الحوار بدلاً من النظام القائم على قواعد من جانب واحد.

وشدد تشاو على أنه لا يوجد سوى نظام واحد في العالم وهو النظام الدولي والأمم المتحدة وهناك مجموعة واحدة فقط من القواعد وهي الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب تشاو الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع في أوكرانيا ودعم السلام والعدالة كما تفعل معظم دول العالم.

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