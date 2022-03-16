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صدور نتائج الامتحان الطبي الموحد دورة آذار

2022-03-16

دمشق-سانا

أصدر مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج الامتحان الطبي الموحد دورة آذار 2022 لطلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية.

وأشار المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني أو صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان أكثر من 500 طالب وطالبة تقدموا للامتحان على مدى جلستين في الخامس والثاني عشر من شهر آذار الجاري ضمن ستة مراكز امتحانية في جامعات -دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس- إضافة إلى مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية الخارجية في كل من “ألمانيا واسطنبول والقاهرة والكويت ودبي وفيينا”.

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