للموسم الثاني.. بازار (سيدات منتجات) في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت جمعية المدى الاجتماعية البيئية “بازار سيدات منتجات” في موسمه الثاني بمدينة اللاذقية وذلك بمناسبة حلول أعياد آذار ويوم المرأة العالمي.

وأوضحت سوزان دالي رئيسة الجمعية في تصريح لمراسلة سانا أن البازار الذي يستمر ثلاثة أيام يعرض منتجات وأشغالاً يدوية لسيدات تم تدريبهم ضمن الجمعية ويتم تقديم منتجاتهن الآن عبر البازار للتعامل المباشر مع الزبائن حيث يضم منتجات لـ 9 مشاركات لافتة إلى أن الأسعار أقرب إلى الرمزية وأن بعضهن قمن بالبيع لمصلحة الأعمال الخيرية.

عضو الجمعية عايدة نعمة بينت أنه تم تنظم دورات مهنية للرسم والتطريز والرسم على الزجاج وأعمال الإبرة والأعمال اليدوية كافة وتقديم شهادات خبرة للسيدات المشاركات مشيرة إلى أن هذا المعرض يتيح عرض أعمالهن أمام الزبائن مباشرة كخطوة ثانية متممة لعملية التأهيل والتدريب.

وديعة جمال مشاركة في البازار ببعض الأعمال اليدوية المشغولة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ أشارت إلى أن البازار قدم لها فرصة لعرض منتجاتها للعامة كما شكل لها خطوة مهمة للتعرف على محبي هذا النوع من الأعمال اليدوية بهدف تنويع وتطوير أعمالها بينما بينت سحر ابراهيم باشا عضو في الجمعية ومشاركة ببعض الاشغال اليدوية ولوحات التطريز والمفارش المزخرفة أن ريع منتجاتها سيعود لجمعية مدى وللأعمال الخيرية.

المهندسة نجلاء فياض مشاركة بأعمال الكروشيه فن “الايموغرومي” أوضحت أن المنتجات مشغولة بخيط وسنارة ومحشية بالديكرون ولاقت إقبالاً من الكبار والصغار مؤكدة أن هذا المعرض قدم لها فرصة لعرض أعمالها والتماس المباشر مع الزبائن.

الدكتورة تيماء عبود أكدت أن مشاركتها اليوم تضمنت أعمالاً يدوية واكسسورات مشغولة بأحجار من الهند والبخور الهندي مشيرة إلى أن كل حجر يناسب أحد الأبراج الفلكية وهي تجلب الطاقة الإيجابية على حد قولها منوهة بجهود الجمعية التي تتيح فرصة المشاركة في هذا المعرض للجميع لتعم الفائدة.

منال عجيب

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