تشيزوف: تجميد معظم مجالات التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي

موسكو-سانا

أعلن فلاديمير تشيزوف الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي اليوم تجميد معظم مجالات التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي قائلا “إن ذلك ليس إلى الأبد”.

وأضاف تشيزوف في حديث لقناة روسيا 24 اليوم “في الواقع تم تجميد معظم مجالات تفاعلنا مع الاتحاد الأوروبي ولكن لم يتم تجميد أي منها إلى الأبد و لم يستخدم أحد مثل هذه الصياغة”.

وشدد تشيزوف على أنه مع ذلك ومن الناحية العملية فإن موسكو تتصرف مع مراعاة القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وفرضت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق مقاطعة النفط والغاز الروسي كما قررت بريطانيا اتخاذ الخطوة نفسها بشكل تدريجي قبل نهاية العام الجاري فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030.

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