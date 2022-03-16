معرض لمدرسي التربية الفنية بطرطوس بمناسبة عيد المعلم

طرطوس-سانا

أقامت مديرية التربية والمكتب الفني لنقابة المعلمين في طرطوس المعرض الفني السنوي لمدرسي مادة التربية الفنية وذلك بمناسبة عيد المعلم وأعياد آذار تخلله تكريم مجموعة من المعلمين.

ويتضمن المعرض الذي اقيم في صالة عمريت بمشاركة 33 مدرساً ومدرسة 66 لوحة فنية إضافة إلى بعض الأعمال النسوية اليدوية من تطريز وكروشيه.

وذكر سليمان أحمد موجه التربية الفنية بمديرية التربية في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض غني بالمشاركات من مختلف أنواع مدارس الفن معتبراً أنه فرصة للقاء المدرسين واطلاعهم على أعمالهم الجديدة.

آنا سليمان اختارت لوحاتها الثلاث من فن البورتريه لوجوه عالمية أمثال “مستر بين” لتشارك للمرة الأولى بالمعرض مستخدمة الألوان الخشبية والفحم معتبرة أن المعرض يمثل فسحة نيرة للإضاءة على أعمالها وأعمال زملائها.

وعن مشاركتها الثانية قالت أماني محمد.. إنها تأتي للمعرض تأكيداً على أهمية الفن بشكل عام وقيمته بالتعبير عن مختلف الحالات الإنسانية والاجتماعية وقدمت لوحتي بورتريه بالرصاص تمثل كل واحدة منهما حالة خاصة عن الأنثى لتشبهها بوردة الجوري التي رغم ألمها من الأشواك تمثل الجمال والعطاء لافتة إلى أن المعرض محطة لعرض حالة شعورية للفنان لتكون حافزاً له للمزيد من الإبداع.

زيناء يوسف رسمت نصف وجه أنثى لتكمل نصفه الآخر بوجه قط أليف في اللوحة التي شاركت فيها قائلة إنها دعوة لكل أنثى لأن تعيش بهدوء وسلام.

فاطمة حسين