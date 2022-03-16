ميدينسكي: من عناوين التفاوض الأساسية مع كييف القضاء على النازية

موسكو-سانا

أكد رئيس الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية فلاديمير ميدينسكي أن عناوين التفاوض الأساسية مع كييف هي “وضع” شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس إضافة إلى مجموعة من المسائل الإنسانية بما فيها القضاء على النازية في أوكرانيا وتوسيع حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية ووضع اللغة الروسية.

وحسب موقع روسيا اليوم قال ميدينسكي خلال إفادة صحفية إن الهدف الرئيسي لمجموعة المفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن تلك القضايا المعقدة ووضعها على جدول الأعمال وبالتالي التحرك تدريجياً “خطوة بخطوة” نحو النتيجة وهي “إبرام سلام يناسب شعوبنا”.

وأضاف ميدينسكي: “المفاوضات تجرى بصعوبة وبطء.. وبالطبع نريد أن يجري كل ذلك أسرع وهذا هو السعي الخالص من قبل الجانب الروسي.. نريد تحقيق سلام بأسرع ما يمكن”.

وأوضح ميدينسكي أن سعي روسيا والمهمة التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين هي تحقيق السلام على أرض أوكرانيا التي يجب أن تكون دولة مسالمة ومحايدة وودية تجاهنا لا أن تعد موطئ قدم عسكري للناتو أو بؤرة لتلك القوى التي تريد الإضرار بروسيا.

وأشار ميدينسكي إلى أنه في الوقت ذاته يوجد هناك تقدم بشأن عدد من النقاط حيث يتم بحث عدد من القضايا المرتبطة بحجم الجيش الأوكراني في إطار التفاوض حول نزع سلاح أوكرانيا لافتاً إلى أن أوكرانيا تقترح صيغة نمساوية أو سويدية لدولة حيادية ومنزوعة السلاح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency