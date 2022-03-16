المغرب.. القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم (داعش)

الرباط-سانا

أعلنت قوى الأمن المغربية اليوم القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية وشرعوا في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مدعوم بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنوا من توقيف خمسة إرهابيين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت وولاد النمة وتارودانت والسويهلة بمراكش وذلك للاشتباه في انخراطهم بالتخطيط والإعداد لتنفيذ أنشطة تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي.

وتمكنت قوى الأمن خلال عمليات التفتيش في منازل الموقوفين من حجز معدات الكترونية إضافة إلى مجموعة من المخطوطات والمنشورات المتعلقة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

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