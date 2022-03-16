فقدان 15 شخصاً على الأقل جراء انزلاق للتربة شمال البيرو

ليما-سانا

فقد 15 شخصاً على الأقل بعدما جرف انزلاق للتربة عشرات المنازل على سفح تل في قرية شمال البيرو.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع خوسيه غافيديا قوله خلال زيارة للمنطقة المنكوبة أن “هناك ما بين 15 و20 شخصاً في عداد المفقودين بينهم ثلاثة أطفال على الأقل من جراء الحادث”.

بدوره قال حاكم منطقة ليبرتاد مانويل ييمبين في تصريحات لمحطة إذاعية محلية إن الانزلاق غطى ما بين 60 و80 منزلا ولا يزال هناك الكثير من السكان محاصرين داخل منازلهم.

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