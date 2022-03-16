معرض لمنتجات المرأة السورية في درعا

درعا-سانا

نظم فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا اليوم معرضاً لمنتجات المرأة ضمن مركز المساحة الآمنة التابع له في حي السبيل بمدينة درعا وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وتضمن المعرض أعمالاً يدوية من الصوف والكروشيه وإعادة تدوير لتوالف البيئة لصناعة تحف ومزهريات للزينة.

رئيسة فرع الجمعية المحامية نجود خليل أكدت في تصريح لمراسل سانا أن الفرع يعمل على دعم وتمكين المرأة من خلال دورات مجانية لصقل مهاراتها وإدخالها سوق العمل مبينة أن النساء المنتسبات استطعن بعد عدة دورات إطلاق مشاريع خاصة بهن ولا سيما في مجال أعمال الصوف والكروشيه.

المدربتان خيرية وسلمى رشيد أشارتا إلى أنهما قامتا بتدريب النساء على أعمال تدوير توالف البيئة وأعمال يدوية لمساعدتهن بإطلاق مشاريع إنتاجية تدر عليهن دخلاً يستطعن من خلاله تأمين الاحتياجات اليومية.

فتون أبازيد مشرفة مركز المساحة الآمنة أوضحت أن المعرض حمل عنوان (مساواة اليوم لاستدامة الغد) مبينة أن المركز يعنى بتنفيذ دورات مجانية للنساء مع توزيع شهادات وتكريم بنهاية الدورات.

غيد هنداوي وندى الأصفر (عاملتان في مجال الدعم النفسي) نوهتا بالجهود المبذولة لاشراك النساء ضمن سوق العمل مؤكدتين أهمية تسليط الضوء على منتجات المرأة من خلال المعارض مع المساعدة على تسويق هذه المنتجات بما يسهم في تحقيق مورد اقتصادي للأسرة.

قاسم المقداد

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