لافروف: نمر بمنعطف تاريخي والمعركة جارية من أجل مستقبل النظام العالمي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الهنغاري يمنح الفنان السوري العالمي بهجت اسكندر وسام الاستحقاق الرئاسي
2022-03-15
رئيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية: سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع
2022-03-15
مهدي دخل الله خلال ندوة دولية: التحالف السوري الروسي استراتيجي
2022-03-15
روسيا وإيران تؤكدان على الحل السياسي للأزمة في سورية
2022-03-15
السفير ديوب يؤكد لسفير روسيا في طهران موقف سورية الداعم للعملية الروسية في دونباس
2022-03-14
لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً تسوية الأزمة في سورية والاتفاق النووي
2022-03-14
سيرومولوتوف: تجنيد مرتزقة من الإرهابيين في سورية للقتال في أوكرانيا
2022-03-14
محليات
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-03-16
الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء شديدة البرودة ليلاً
2022-03-16
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجالي المشاريع المائية والصناعة
2022-03-15
افتتاح بازار لمة فرح في حماة لدعم المشاريع الصغيرة
2022-03-15
وفاة وأربع إصابات بحادث سير على طريق دمر بدمشق
2022-03-15
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
2022-03-15
الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الجليد والضباب
2022-03-15
رياضة
فرنانديز إلى ثمن نهائي إنديان ويلز للتنس
2022-03-16
تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة الثانية
2022-03-16
بنفيكا يتخطى أياكس في دوري الأبطال
2022-03-16
تأهل الإسباني نادال إلى ثمن نهائي إنديان ويلز للتنس
2022-03-15
بإشراف المعتوق… منتخبنا الأول يبدأ معسكره التدريبي استعداداً لمباراتي لبنان والعراق
2022-03-15
الجيش يخسر أمام التعاون السعودي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا
2022-03-15
فرانك كيسي إلى صفوف برشلونة قادماً من ميلان الإيطالي
2022-03-15
اقتصاد
هبوط أسعار النفط
2022-03-15
أوبك: الطلب العالمي على النفط عرضة لمخاطر التضخم وأزمة أوكرانيا
2022-03-15
البنك الدولي: ازدياد البطالة والجوع في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة
2022-03-15
منتجات يدوية وأشغال فنية في بازار (الاكاسيا) السابع بحمص- فيديو
2022-03-15
تراجع أسعار الذهب عالمياً
2022-03-15
تمديد فعاليات سوق العيلة في دوما
2022-03-15
(التجاري) يمول مشاريع صغيرة ومتوسطة بأكثر من ملياري ليرة
2022-03-15
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2022-03-16
2022-03-16
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