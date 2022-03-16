تونس: تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) واعتقال 6 من عناصرها

تونس-سانا

أعلنت السلطات الأمنية التونسية اليوم تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم (داعش) واعتقال 6 من عناصرها كانوا يخططون لصناعة مواد متفجرة واستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها “تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في عملية استباقية من الكشف عن خلية إرهابية تضم 6 عناصر وتنشط في جهة تطاوين يتزعمها عنصر تكفيري غير معروف أمنياً وبايعت زعيم ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي”.

وأوضح البيان أن “عناصر الخلية تعمدوا استقطاب مجموعة من الشبان لتبني الفكر التكفيري كما خططوا لصناعة مواد متفجرة وسموم لاستغلالها في القيام بعمليات إرهابية”.

وأعلنت تونس في تشرين الأول الماضي نجاح قوات الأمن في ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في ولاية تطاوين جنوب شرق البلاد.

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