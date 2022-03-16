مذيع أوكراني يدعو إلى قتل الأطفال الروس ومرتزقة أجانب يصفون المجيء إلى كييف بالمصيدة

كييف-سانا

دعا المذيع الأوكراني (فخر الدين شرف مال) إلى قتل الأطفال الروس والقيام بإبادة جماعية لمواطني روسيا.

وقال شرف مال في بث مباشر لقناة 24 الأوكرانية وفق ما نقلت روسيا اليوم “أعلم أنهم في روسيا يسموننا بالنازيين والفاشيين لهذا سأسمح لنفسي باقتباس كلمات الزعيم النازي أدولف إيخمان الذي قال إنه من أجل تدمير الأمة يتعين أولاً وقبل أي شيء قتل الأطفال فإذا قتلت الوالدين سيكبر الأطفال وينتقمون أما إذا قتلت الأطفال فلن يكبروا وبذلك تدمر الأمة” مضيفاً أن أوكرانيا الآن “بحاجة إلى النصر وليس إلى السلام”.

وتابع المذيع الأوكراني “لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية قتل الأطفال لأن قواعد الحرب تحظر ذلك بموجب اتفاقيات مختلفة بما في ذلك اتفاقية جنيف.. لكني لست من القوات المسلحة الأوكرانية” مضيفاً “نحن بحاجة للنصر وإذا كان ذلك يعني ذبح كل عائلاتهم فسأكون أول من يفعل ذلك”.

وكان النازي إيخمان يشغل منصب رئيس القسم الرابع في المكتب الرئيسي لأمن الرايخ الذي كان المسؤول المباشر عن مقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص وفقاً لبعض التقديرات خلال الحرب العالمية الثانية.

من جانب آخر أظهرت مقاطع فيديو مرتزقة أجانب كانوا يقاتلون في أوكرانيا رووا تجربتهم وكشفوا حقائق حول قصف القواعد والتعامل معهم.

وقال أحد المرتزقة في مقطع فيديو باللغة الإنكليزية نشر على مواقع التواصل “كنا جزءاً من الفيلق الوطني الجورجي 102 من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.. القاعدة دمرت والقاعدة المجاورة لنا دمرت..” وأضاف “يحاولون إرسالنا إلى كييف من دون أسلحة أو عتاد.. عندما أرادوا إرسالنا إلى كييف رفضنا.. مجموعة كاملة من الأمريكيين والبريطانيين والكنديين أخبرونا أنه يجب علينا المغادرة إلى كييف وإلا سيقومون بإطلاق النار علينا من الخلف فقمت بمرافقة بريطاني وأمريكي بالاختباء في سيارة إسعاف للهروب”.

ونصح المرتزق من يريد القدوم إلى أوكرانيا بالعدول عن رأيه وقال “يجب أن يتوقف الناس عن المجيء إلى هنا.. إنها مصيدة..وهم لا يسمحون لأحد بالمغادرة”.

وفي مقطع فيديو آخر ظهر مرتزق بزيه العسكري من أمام قاعدة عسكرية يتكلم باللغة الفرنسية قائلاً “تم قصف القاعدة..لقد تم تدمير القاعدة..وآثار القصف واضحة”.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مركز تدريب للمرتزقة الأجانب في لافيف غرب أوكرانيا وقتلت 180 منهم ودمرت مخزناً للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر المذكور.

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