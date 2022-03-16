حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة والقنيطرة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج و تشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها الصباحية أن كل الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق عرنة قلعة جندل بقعسم في منطقة قطنا سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

في محافظة حمص.. طريق ظهر القصير مشتى الحلو وطريق بيدر رفيع ظهر البطار رباح سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

في محافظة اللاذقية.. طريق جوبة برغال الغاب وجوبة برغال صلنفة وطريق حرف المسيترة الشعرة الغاب وطريق مركية مقامات بني هاشم غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق بيت ياشوط بشيلي وبيت ياشوط المنيزلة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وتراكم الثلوج .

في محافظة طرطوس.. طريق العنازة مصييت والشيخ علي المجدل وطريق العنازة الدردارة والفروخية التون الجرد الجديدة وخربة السنديانة والشندخة وبيت جاش والعنازة والعليقة في منطقة بانياس غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق محطة البث وقمة النبي صالح في منطقة صافيتا غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

في منطقة القدموس طريق القدموس مصياف وطريق الطواحين القدموس وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

في محافظة حماة.. طريق شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح وطريق عين حلاقيم وعين الشمس غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق عين حلاقيم وبرشين وجورين صلنفة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

في محافظة القنيطرة.. طريق خان ارنبة حضر وجباتا الخشب سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج وتشكل الجليد .

في محافظة السويداء طريق شهبا نمرة وشهبا غيضة وأم ضبيب نمرة وتيما والطرق المؤدية لناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

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