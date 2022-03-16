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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة مع وجود بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط

2022-03-16

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