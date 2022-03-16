تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة الثانية

أبيدجان-سانا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد للمرة الثانية في عام 2022 تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بنسختها الـ 25 التي كان مقرراً إقامتها في المغرب خلال الفترة من الـ 22 من حزيران إلى الثاني من شهر تموز المقبلين لمدة 20 يوماً.

وكان مقرراً أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد في المغرب في كانون الثاني الماضي قبل أن يتم تأجيلها بسبب التخوف من الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

وحدد الاتحاد مواعيد البطولة ليقام الدور الأول في أيام الـ11 و12 و 13 من تموز فيما يقام الدور ربع نهائي في الـ15 منه ثم يقام الدور نصف النهائي في اليوم الذي يليه على أن تقام المباراة النهائية للبطولة في الـ18 من الشهر نفسه.

وجاء تأجيل البطولة بسبب تعارض موعدها مع موعد انطلاق دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها الجزائر والمقررة في الفترة ما بين الـ25 من حزيران إلى الـ5 من تموز.

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