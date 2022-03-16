16 آذار 2003- مقتل الناشطة الأمريكية ريتشيل كوري بجرافه للاحتلال الإسرائيلي

دمشق-سانا

1521- فرديناندو ماجلان يكتشف الفلبين.

1922- السلطان فؤاد سلطان مصر يصبح ملكاً بعد انتقال مصر من النظام السلطاني إلى النظام الملكي.

1968- وقوع مجزرة ماي لاي خلال حرب فيتنام.

1978- منظمة الألوية الحمراء تخطف رئيس وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.

1989- عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.

1990- الاتحاد السوفييتي والفاتيكان يقيمان علاقات دبلوماسية بين بلديهما.

2003- مقتل الناشطة الأمريكية ريتشيل كوري بجرافه للاحتلال الإسرائيلي دهستها بعد أن وقفت بوجهها لمنعها من هدم بيت فلسطيني في رفح غزة.

من مواليد هذا اليوم

1751- جيمس ماديسون.. رئيس الولايات المتحدة الرابع.

1839- رينه سولي برودوم.. كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1901.

1918- فريدريك راينس.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.

1959- ينس ستولتنبرغ.. رئيس وزراء النرويج.

من وفيات هذا اليوم

1406- ابن خلدون.. مؤرخ وعالم اجتماع عربي.

1914- شارل ألبير غوبا.. سياسي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1940- سلمى لاغرلوف.. كاتبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1909.

1998- ديريك هارولد بارتون.. عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني للباس التقليدي في تونس.

اليوم الأول في باتشاناليا في روما القديمة.

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