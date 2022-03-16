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كورونا يودي بحياة أكثر من 6 ملايين و71 ألف شخص في العالم

2022-03-16

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 6 ملايين و71 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لأخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 461329409 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 6071824 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 394543960 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 991697 حالة وفاة من أصل 81233122 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 516103 حالات وفاة من أصل 42998646 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 655585 حالة وفاة من أصل 29432157 إصابة.

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