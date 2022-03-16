إصابة فلسطينيين باعتداء للاحتلال في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف شرق مدينة نابلس بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين اعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم منها والاستيلاء عليها لتهويدها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency