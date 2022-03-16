إصابة عشرة أشخاص بقصف أوكراني استهدف دونيتسك

دونيتسك-سانا

أصيب عشرة مدنيين جراء استهداف قوات النظام في كييف مدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بصاروخ توتشكا أو.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن ممثلي فرق الإغاثة في دونيتسك قولهم إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة نحو 10 أشخاص.

بدورها قالت وزارة الصحة بجمهورية دونيتسك إن من بين المصابين طفلين في حين لم يعلن عن تسجيل قتلى بعد.

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بين في وقت سابق اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت قرى بالجمهورية خلال الساعات الماضية.

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