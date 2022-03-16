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شولتس: نعارض فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

2022-03-15

برلين-سانا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضة بلاده فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال شولتس في ندوة نظمتها صحيفة دي فيلت الألمانية نعارض فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا لأن مثل هذا الأمر سيعني إمكانية حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف شمال الاطلسي الناتو وروسيا في وقت لا أحد يريد حدوث ذلك.

وأضاف شولتس نتبنى مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين الرأي القائل إنه لا ينبغي حدوث مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا.

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