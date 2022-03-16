تأجيل التصويت على مشروع روسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا

نيويورك-سانا

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي تأجيل التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا بمجلس الأمن إلى الـ 17 من الشهر الحالي.

ونقلت روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله في تصريح على قناته عبر تيليغرام: “إن عدداً من الزملاء في مجلس الأمن طلبوا منا إجراء مشاورات حول مشروع القرار الذي قدمناه وفقاً للأصول المتبعة في المجلس لذلك قررنا تنظيم المشاورات صباح غد الاربعاء”.

وأضاف “بناء على ذلك فقد تم تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى الـ 17 من الجاري”.

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