العرض الأول على مسرح ثقافي حمص لفيلم (حكاية في دمشق)

حمص-سانا

وسط حضور جمهور واسع استضاف مسرح قصر الثقافة بحمص اليوم العرض الأول لفيلم (حكاية في دمشق) من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وتأليف سماح القتال وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

ويقدم أحمد في ثاني أفلامه السينمائية توليفة حكايات وقصص عن الحب جمعت شخصياته بأماكنهم ومهنتهم وحاراتهم وبيوتهم ضمن مدينتهم دمشق التي شهدت تفاصيل حياتهم بشكل تعدى المعنى النمطي للحب المرتبط بالأشخاص ليصل حدود الأشياء والأمكنة والمهن.

بطلة الفيلم شابة اسمها لينا تمتهن تصنيع الأشغال اليدوية الشرقية وبيعها في محل بحي دمشقي عريق وتنشأ حالة من الحب بينها وبين بعض الناس في محيطها حيث يعكس الفيلم آثار الحرب على الشباب الذي يعيش في دمشق.

وأعرب عدد من الجمهور الذي حضر عرض الفيلم عن استمتاعهم بأداء شخصياته وما قدمه من جرعة أمل وتفاؤل لافتين إلى أنه لامس الشعور الوجداني الإنساني وحالة الفراق التي عاشتها الكثير من العائلات السورية خلال الحرب.

لعب دور الشخصيات في الفيلم نخبة من نجوم الدراما فكانت البطولة من نصيب غسان مسعود وجيانا عنيد ولجين إسماعيل ورنا كرم وغدير سلمان بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف (حسن عويتي وعلي كريم وفائق عرقسوسي وأمانة والي وغادة بشور وجمال العلي).

رشا المحرز

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