الخارجيتان الروسية والفيتنامية: أهمية الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا

موسكو-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون خلال اتصال هاتفي أهمية بذل الجهود لإيجاد حل دائم للأزمة في أوكرانيا يقوم على أساس القانون الدولي ويتوافق مع مراعاة المصالح المشروعة للبلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية عن الوزير سون قوله إن تبادل الآراء الصادق والصريح والبناء بشأن الازمة في أوكرانيا يساعد في حل الخلافات الدولية بالوسائل السلمية ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولا سيما مبدأ احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي البلدان.

بدوره أعرب لافروف عن امتنان بلاده وتقديرها للدور الكبير الذي تقوم به فيتنام وإسهامها في قضية تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإنمائي في المنطقة والعالم.

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