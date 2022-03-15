عمال مطار إيطالي يرفضون تحميل أسلحة لأوكرانيا تحت ستار المساعدات الإنسانية

روما-سانا

رفض عمال شحن في مطار مدينة بيزا الإيطالية تحميل شحنة تضم أسلحة إلى أوكرانيا تحت ستار المساعدات الإنسانية.

وذكر موقع (بيزا تودي) الإيطالي أن “عمال المطار في إقليم توسكانا الإيطالي أبلغوا نقابتهم بأن صناديق المساعدات الإنسانية تحتوي أسلحة وذخيرة ومتفجرات وأن الطائرات تنقلها إلى قواعد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا قبل شحنها إلى أوكرانيا” مشيرين إلى أنهم رفضوا تحميل هذه الصناديق على الطائرات.

من جهتها أدانت نقابة (يو اس بي بيزا) المحلية ممارسات التزوير من هذا النوع ودعت إلى حظر هذا النوع من الرحلات وشجعت النقابة عمال الشحن في مطار بيزا على مواصلة إضرابهم عن تحميل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ودعتهم للمشاركة في فعالية احتجاجية يوم السبت المقبل تحت شعار (من توسكانا جسور السلام لا لرحلات الحرب).

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