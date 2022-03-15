SCS-NET

عمال مطار إيطالي يرفضون تحميل أسلحة لأوكرانيا تحت ستار المساعدات الإنسانية

2022-03-15

روما-سانا

رفض عمال شحن في مطار مدينة بيزا الإيطالية تحميل شحنة تضم أسلحة إلى أوكرانيا تحت ستار المساعدات الإنسانية.

وذكر موقع (بيزا تودي) الإيطالي أن “عمال المطار في إقليم توسكانا الإيطالي أبلغوا نقابتهم بأن صناديق المساعدات الإنسانية تحتوي أسلحة وذخيرة ومتفجرات وأن الطائرات تنقلها إلى قواعد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا قبل شحنها إلى أوكرانيا” مشيرين إلى أنهم رفضوا تحميل هذه الصناديق على الطائرات.

من جهتها أدانت نقابة (يو اس بي بيزا) المحلية ممارسات التزوير من هذا النوع ودعت إلى حظر هذا النوع من الرحلات وشجعت النقابة عمال الشحن في مطار بيزا على مواصلة إضرابهم عن تحميل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ودعتهم للمشاركة في فعالية احتجاجية يوم السبت المقبل تحت شعار (من توسكانا جسور السلام لا لرحلات الحرب).

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الدفاع الروسية: توزيع أكثر من 20 طناً من المساعدات الإنسانية في منطقة إيفانكوفسكي

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس قاموا بتوزيع أكثر من 20 طناً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved