موسكو: نص الاتفاق النووي مع طهران أصبح في مراحله الأخيرة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العمل مستمر لوضع اللمسات الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها: “إن مجموعة الإجراءات الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي مع إيران تستند إلى المبدأ الذي كانت روسيا تدافع عنه ويتمثل في العودة المتقابلة والمتزامنة لإيران والولايات المتحدة لتنفيذ بنود الاتفاق النووي وفقاً للمعايير والجداول المتفق عليها مسبقاً”.

وأضافت زاخاروفا إن مناقشة مجموعة من الجوانب المبدئية والحساسة جداً لم تختتم بعد والعمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق معربة عن أمل بلادها بأن يدرك زملاؤها الغربيون حجم المسؤولية التي تقع على كاهلهم.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو أن روسيا ستعمل

على زيادة تعاونها مع إيران حتى في ظروف العقوبات غير الشرعية وستدعم الإسراع في التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني وتنتظر عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات عن طهران.

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