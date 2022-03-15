الجيش يخسر أمام التعاون السعودي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا

الرياض-سانا

خسر فريق الجيش أمام التعاون السعودي بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما اليوم في مدينة بريدة السعودية في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل الجيش أولا عبر محمد الواكد في الدقيقة الـ 70 وأدرك التعاون التعادل في الدقيقة الـ 80 بواسطة سميحان النابت قبل أن ينتهي الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها التعاون لمصلحته.

وسينضم التعاون بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا إلى المجموعة الرابعة التي تضم الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

يشار إلى أن الجيش لعب المباراة بتشكيلة ضمت عبد اللطيف النعسان وجهاد الباعور وأحمد الصالح وزكريا حنان وخطاب مشلب ومازن العيس وأحمد رجب وزيد غرير ومحمد البري وأحمد الخصي ومحمد الواكد.