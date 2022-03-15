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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية.. سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع
2022-03-15
مهدي دخل الله خلال ندوة دولية: التحالف السوري الروسي استراتيجي
2022-03-15
روسيا وإيران تؤكدان على الحل السياسي للأزمة في سورية
2022-03-15
السفير ديوب يؤكد لسفير روسيا في طهران موقف سورية الداعم للعملية الروسية في دونباس
2022-03-14
لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً تسوية الأزمة في سورية والاتفاق النووي
2022-03-14
سيرومولوتوف: تجنيد مرتزقة من الإرهابيين في سورية للقتال في أوكرانيا
2022-03-14
لافروف: نجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية سياسياً
2022-03-14
محليات
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجالي المشاريع المائية والصناعة
2022-03-15
وفاة وأربع إصابات بحادث سير على طريق دمر بدمشق
2022-03-15
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
2022-03-15
الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الجليد والضباب
2022-03-15
شابة من السويداء تطلق مشروعاً متناهي الصغر لتصنيع الاكسسوارات
2022-03-15
مجموعة من الطلاب الجامعيين يقدمون مشاريع في مجال الطاقات البديلة بحمص
2022-03-15
500 مستفيد من الدورات التدريبية في غرفة تجارة طرطوس
2022-03-15
رياضة
الجيش يخسر أمام التعاون السعودي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا
2022-03-15
فرانك كيسي إلى صفوف برشلونة قادماً من ميلان الإيطالي
2022-03-15
الشرطة يتصدر بطولة الجمهورية للجودو للناشئين والناشئات
2022-03-15
لاتسيو يفوز على فينيزيا في الدوري الإيطالي
2022-03-15
رياضية روسية سابقة: استبعاد الرياضيين الروس يناقض مبدأ (الرياضة التي توحد الناس)
2022-03-14
فريق الجيش يلتقي التعاون السعودي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا
2022-03-14
انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة الأغر لفروسية قفز الحواجز
2022-03-14
اقتصاد
أوبك: الطلب العالمي على النفط عرضة لمخاطر التضخم وأزمة أوكرانيا
2022-03-15
البنك الدولي: ازدياد البطالة والجوع في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة
2022-03-15
منتجات يدوية وأشغال فنية في بازار (الاكاسيا) السابع بحمص- فيديو
2022-03-15
تراجع أسعار الذهب عالمياً
2022-03-15
تمديد فعاليات سوق العيلة في دوما
2022-03-15
(التجاري) يمول مشاريع صغيرة ومتوسطة بأكثر من ملياري ليرة
2022-03-15
تراجع أسعار النفط
2022-03-15
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