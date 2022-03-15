تحذير أممي من تفاقم الجوع في اليمن

جنيف-سانا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم المجاعة في اليمن بفعل الأزمة الأوكرانية التي تسببت بارتفاع عالمي بأسعار الغذاء وتراجع المساعدات النقدية.

ووفق بيان لبرنامج الأغذية العالمي فإن “عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات غذائية هذا العام ارتفع إلى 2ر1 مليون ليصل الاجمالي إلى 4ر17 مليون شخص” محذرا من ارتفاع العدد إلى 19 مليونا في حال عدم تقديم المساعدات المطلوبة.

وأضاف إن “خمسة ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة والأزمة الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى نقص في التمويل بـ 887 مليون دولار” مشيرا إلى أن “المنظمة اضطرت إلى وقف مساعدات غذائية كانت تقدم لثمانية ملايين يمني بسبب نقصها”.

وكشف تقرير أممي أمس ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة إذ يعاني 2ر2 مليون طفل في جميع أنحاء اليمن من سوء التغذية الحاد بمن فيهم نحو نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد وهي حالة تهدد الحياة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت في تشرين الثاني الماضي انه حتى نهاية العام الماضي أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

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