SCS-NET

تحذير أممي من تفاقم الجوع في اليمن

2022-03-15

جنيف-سانا

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم المجاعة في اليمن بفعل الأزمة الأوكرانية التي تسببت بارتفاع عالمي بأسعار الغذاء وتراجع المساعدات النقدية.

ووفق بيان لبرنامج الأغذية العالمي فإن “عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات غذائية هذا العام ارتفع إلى 2ر1 مليون ليصل الاجمالي إلى 4ر17 مليون شخص” محذرا من ارتفاع العدد إلى 19 مليونا في حال عدم تقديم المساعدات المطلوبة.

وأضاف إن “خمسة ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة والأزمة الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى نقص في التمويل بـ 887 مليون دولار” مشيرا إلى أن “المنظمة اضطرت إلى وقف مساعدات غذائية كانت تقدم لثمانية ملايين يمني بسبب نقصها”.

وكشف تقرير أممي أمس ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة إذ يعاني 2ر2 مليون طفل في جميع أنحاء اليمن من سوء التغذية الحاد بمن فيهم نحو نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد وهي حالة تهدد الحياة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة أعلنت في تشرين الثاني الماضي انه حتى نهاية العام الماضي أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

برنامج الأغذية العالمي يطالب بالتمويل لمنع تزايد الجوع في اليمن

جنيف-سانا طالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم بالحصول على

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved