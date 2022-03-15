الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن غواصات ذكية

طهران-سانا

أزاحت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم الستار عن غواصات ذكية ومعدات دفاعية عائمة وصاروخية وتحت السطحية بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.

وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي خلال مراسم الإعلان عن هذه المعدات “إن جهود علماء إيران في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات غاطسة ذكية قطعت أيدي الأعداء”.

وتتمتع المنظومات الصاروخية والقوارب الجديدة بالقدرة على المناورة وصعوبة رصدها في الحروب الإلكترونية إضافة إلى ازدياد قوتها التفجيرية والتدميرية قياساً بالمنظومات السابقة.

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