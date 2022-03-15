رئيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية.. سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع

جاكرتا-سانا

أكد الرئيس العام لجمعية نهضة العلماء في إندونيسيا الدكتور يحيا ستاقوف أن سورية حاربت وما زالت تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع لأن الإرهاب لا حدود له.. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في جاكرتا الوزير المفوض عبد المنعم عنان.

وحمل الدكتور ستاقوف خلال اللقاء السفير عنان تحياته للسيد الرئيس بشار الأسد مؤكداً أن ما يحصل في سورية من حرب إرهابية يثير الكثير من مشاعر الحزن لدى إندونيسيا التي تدرك أن سورية تحارب الإرهاب وتكافح التنظيمات المتطرفة التي تشكل تهديداً لسورية والمنطقة والعالم بما في فيه إندونيسيا ذاتها.

وقال” إن التصدي لتلك التنظيمات الإرهابية في سورية مثل (داعش) وتنظيم (جبهة النصرة) فرع القاعدة وغيرهما يعني منع وصولها بشكل أو بآخر إلى إندونيسيا”.

وأوضح ستاقوف أن جمعية نهضة العلماء تدعم التسامح والاعتدال وترى أن أرض الشام هي الأرض المباركة وأن تطبيق تعاليم الإسلام يتجسد في حب الوطن مشيراً إلى أنه تأثر كثيراً بالعلماء السوريين الذين درس كتبهم مثل الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي معبراً عن تقديره الكبير لسورية التي انطلقت منها الحضارة الإسلامية إلى العالم أجمع .

بدوره قدم السفير عنان شرحاً للتطورات في سورية واستمرار مكافحتها للإرهاب العابر للحدود مشيراً إلى استمرار الدعم الغربي للتنظيمات الإرهابية في سورية تسليحاً وتمويلاً وتسخيراً لآلتهم الإعلامية خدمة لها إضافة إلى قيام الولايات المتحدة والنظام التركي باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وحرمان السوريين من ثرواتهم الطبيعية.

ولفت السفير عنان إلى أن الطلبة الإندونيسيين الدارسين في سورية اليوم هم محط رعاية الحكومة السورية وأننا في سورية سعداء بالإقبال الكبير والمتزايد للطلبة الإندونيسيين لتلقي العلوم الشرعية والعلوم الأخرى في جامعة بلاد الشام الإسلامية بدمشق.

يذكر أن جمعية نهضة العلماءهي أكبر جمعية إسلامية في إندونيسيا والعالم حيث وصل عدد أعضائها إلى 90 مليون نسمة وهي الشريك الرئيسي الدائم للحكومة الإندونيسية في إدارة شؤون الدولة حيث ينتسب نائب رئيس إندونيسيا الحالي الدكتور معروف أمين إلى الجمعية كما سبق أن شغل رئيسها السابق عبد الرحمن وحيد منصب رئيس إندونيسيا في الفترة من 1999 حتى 2001 وهي تنادي بالاعتدال والتسامح وتدعو إلى مكافحة الإرهاب.

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