روسيا ترصد تريليون روبل لمواجهة آثار العقوبات المفروضة عليها

موسكو-سانا

رصدت الحكومة الروسية اليوم مبلغاً اضافياً قدره تريليون روبل لمواجهة آثار العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قوله في اجتماع حكومي “أن السلطات تبنت خطة للاستجابة للعقوبات الغربية من 100 ند تضمنت تمويلاً إضافياً لقطاعات الاقتصاد بقيمة تريليون روبل”.

وأضاف “تم إعداد مجموعة كاملة من الإجراءات أضيفت على مسودة خطة العمل ذات الأولوية والتي سيتم تحديثها باستمرار وإصدارها على مراحل حسب الحاجة”.

وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي جاءت بعد رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو بوقف توسع الناتو شرقاً.

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