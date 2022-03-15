شرطة الكسوة تكشف تفاصيل عملية سرقة غاز وبيعه في السوق السوداء

دمشق-سانا

أعلنت شرطة ناحية الكسوة بريف دمشق كشفها عملية تواطؤ بين موزع غاز وعمال في مركز تعبئة الغاز بعدرا لتعبئة اسطوانات بوزن زائد ثم تفريغها وبيع الكميات الزائدة بالسوق السوداء.

وعن التفاصيل أوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن معلومات وردت إلى شرطة ناحية الكسوة بقيام أحد معتمدي الغاز بسرقة كميات من مادة الغاز من الأسطوانات ضمن مركزه المعد لبيع وتسليم الأسطوانات للمواطنين بالتواطؤ مع عمال في مركز تعبئة الغاز بعدرا حيث قامت الشرطة بتحري المركز المذكور وعثرت على أسطوانات غاز منزلية وغازات سفرية ووصلات تستخدم بتفريغ الغاز.

وبينت الوزارة أنه بتحري منزل معتمد الغاز أصولاً بحضور مختار الحي عثر فيه على عدد من أسطوانات الغاز المنزلية والصناعية وبالتحقيق مع المعتمد اعترف بأنه يقوم بإفراغ الأسطوانات التي بداخلها غاز إضافي إلى أسطوانات فارغة وبيعها في السوق السوداء بالاتفاق والاشتراك مع سائق سيارة والذي اعترف بإقدامه بالتواطؤ مع بعض عمال مركز عدرا لتعبئة الغاز على تعبئة أسطوانات الغاز بوزن زائد مقابل المنفعة المادية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم القبض على المتورطين وإعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع أسطوانات الغاز إلى مستحقيها بإشراف شرطة ناحية الكسوة ومختار الحي وأن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية حقهم.

وكانت الضابطة العدلية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت في الـ 11 الجاري محافظة ريف دمشق بالتعاون مع مديرية ناحية الكسوة سيارة محملة بـ 325 أسطوانة غاز منزلي لقيام صاحبها بشكل مخالف بالتلاعب بأوزان الأسطوانات.

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